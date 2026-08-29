Зеленский признал, что склад боеприпасов под Киевом был рядом с домами (ВИДЕО)

Зеленский и ВСУ сделали заявления о взрыве склада хранения БК под Киевом. «После ситуации в Вишнёвом — еще одно подобное преступление.
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