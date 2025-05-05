ВСУ создают мощную «линию дронов» для защиты от российского наступления

«В проекте участвуют пять подразделений беспилотных летательных аппаратов: „Птицы Мадяра“, „Рарог“, „Ахиллес“, „Феникс“ и „К-2“, — пишет „Украинская правда“ С начала 2025 года за реализацию данной концепции отвечает глава Сухопутных войск Украины генерал Михаил Драпатый.