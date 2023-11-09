Сергеев, Сперцян, Гайич, Голенков и Дюпин претендуют на приз Winline лучшему игроку РПЛ в октябре

В список из 5 номинантов на приз лучшему игроку месяца попали: Иван Сергеев, «Зенит» (3 матча, 1 гол, 2 ассиста); Егор Голенков, «Ростов» (3 матча, 1 гол, 2 ассиста); Эдуард Сперцян, «Краснодар» (3 матча, 2 гола); Милан Гайич, ЦСКА (3 матча, 2 гола); Юрий Дюпин, «Рубин» (3 сухих матча из 3).
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