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Вдова героя СВО вынуждена бороться с военкоматом: Абсурд и трагедия

Вдова героя СВО вынуждена бороться с военкоматом: Абсурд и трагедия

Жительница Екатеринбурга Евгения Русаленко работает таксистом, чтобы содержать большую семью. А ещё она уже полтора года борется с государственной машиной - с тех пор, как в Харьковской области погиб её муж, танкист Арсен Юнусов.

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