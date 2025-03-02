Вдова героя СВО вынуждена бороться с военкоматом: Абсурд и трагедия

Жительница Екатеринбурга Евгения Русаленко работает таксистом, чтобы содержать большую семью. А ещё она уже полтора года борется с государственной машиной - с тех пор, как в Харьковской области погиб её муж, танкист Арсен Юнусов.
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