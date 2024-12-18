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Курская дуга: «Бойцы КНДР взяли одно село. Сбивают все дроны подряд — и наши, и вражеские»

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Из Киева идут инсайды о скором новом наступлении ВСУ на Курчатов с целью «большого торга» Из зоны вторжения в Курской области поступают сообщения о выдавливании врага к государственной границе.

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Комментарии
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Николай Герасименко
Автор, не тиражируй салорейховскую пропаганду, фантазии и укро бред про ССО КНДР 🇰🇵
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3 час.
vitaly yanushkevich
Если он расстреливали мирных жителей, почему он ещё живой?
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2 час.
лл
лина любимцева
Никаких &quot;бойцов КНДР&quot; в России нет и никогда не было. Хватит тут врать!!
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11 мин.

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