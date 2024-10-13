Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя позицию «плана победы» главы киевского режима Владимира Зеленского, заявил, что страны НАТО поиздеваются над Украиной и лет через 10 «выбросят на помойку».
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