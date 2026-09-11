В Красноярске таксист-мигрант скандалил с пассажирами ради съемки видео для Сети

Сотрудники управления ФСБ и главка МВД по Красноярскому краю нашли в столице региона таксиста-мигранта, который ради роликов в Сети провоцировал пассажиров на скандал.
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