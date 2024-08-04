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Русская весна

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ВС РФ применили особую тактику для уничтожения нефтебазы под Винницей (ВИДЕО)

ВС РФ применили особую тактику для уничтожения нефтебазы под Винницей (ВИДЕО)

Особую тактику для уничтожения нефтебазы применили ВС РФ под Винницей. «Русские нанесли 4 удара по объекту критической инфраструктуры, зафиксированные в Винницкой области», — сообщила глава облвоенадминистрации Наталья Заболотная.

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