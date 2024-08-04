ВС РФ применили особую тактику для уничтожения нефтебазы под Винницей (ВИДЕО)

Особую тактику для уничтожения нефтебазы применили ВС РФ под Винницей. «Русские нанесли 4 удара по объекту критической инфраструктуры, зафиксированные в Винницкой области», — сообщила глава облвоенадминистрации Наталья Заболотная.
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