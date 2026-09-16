«Бастион» против десанта: СФ ВМФ РФ отработал оборону Новосибирских островов Северный флот провёл на Новосибирских островах учебный эпизод по отражению высадки.
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