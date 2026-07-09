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Украина не намерена отказываться от атак на суда в Средиземном море

Украина не намерена отказываться от атак на суда в Средиземном море

Заявление о том, что российские суда в открытом море остаются законной целью для нападения в рамках права на самооборону, предусмотренного статьей 51 Устава ООН сделали представители Украины, об этом 9 июля сообщает Euractiv со ссылкой на дипломатические источники в Афинах.

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