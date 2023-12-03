Вирусолог Ларичев: Вирус-мутант из Китая может проникнуть в Россию

Вирусолог Виктор Ларичев высказал возможность распространения китайского вируса-мутанта в России. В интервью радиостанции «Говорит Москва» он отметил, что российские специалисты на данный момент не могут точно определить, является ли это заболевание вирусным или бактериальным.
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