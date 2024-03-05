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Военное обозрение

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Bloomberg: в связи с недавней утечкой немецкие чиновники будут чаще встречаться очно

Bloomberg: в связи с недавней утечкой немецкие чиновники будут чаще встречаться очно

Должностные лица из ФРГ теперь будут обсуждать важные вопросы с глазу на глаз, чтобы не допустить утечки информации.

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