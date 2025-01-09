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Урсула фон дер Ляйен стремится к встрече с Трампом перед инаугурацией

Урсула фон дер Ляйен стремится к встрече с Трампом перед инаугурацией

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стремится встретиться с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго до его инаугурации.

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