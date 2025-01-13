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Мужская хромосома Y стремительно уменьшается. Останемся ли мы без человеческих самцов?

Мужская хромосома Y стремительно уменьшается. Останемся ли мы без человеческих самцов?

Возможно, роль Y возьмет на себя другая хромосома. 123RF/legion-media.ruY-хромосома определяет развитие организма по мужскому типу, при этом она является самой маленькой и стремительно уменьшается дальше.

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