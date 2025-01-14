В Петербурге обеспечили бесперебойную работу фонарей во время снегопада

Электромонтёры проложили новые провода вместо поврежденных упавшими деревьями В условиях сложной погодной ситуации из-за циклона «Чарли» сотрудники «Ленсвета» проявили высокую степень профессионализма: бригады работали круглосуточно, что позволило минимизировать последствия сильных снегопадов и обеспечить бесперебойную работу фонарей в тёмное время суток, сообщили сегодня в пресс-службе предприятия.