В Петербурге обеспечили бесперебойную работу фонарей во время снегопада

Электромонтёры проложили новые провода вместо поврежденных упавшими деревьями В условиях сложной погодной ситуации из-за циклона «Чарли» сотрудники «Ленсвета» проявили высокую степень профессионализма: бригады работали круглосуточно, что позволило минимизировать последствия сильных снегопадов и обеспечить бесперебойную работу фонарей в тёмное время суток, сообщили сегодня в пресс-службе предприятия.
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