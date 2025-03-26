Российские военные сорвали строительство укреплений ВСУ под Часовым Яром

В окрестностях города Часов Яр пресечена попытка возведения украинскими военными оборонительных сооружений, сообщает ТАСС со ссылкой на добровольческий корпус, действующий в составе Южной группировки войск.
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