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Российские военные сорвали строительство укреплений ВСУ под Часовым Яром

Российские военные сорвали строительство укреплений ВСУ под Часовым Яром

В окрестностях города Часов Яр пресечена попытка возведения украинскими военными оборонительных сооружений, сообщает ТАСС со ссылкой на добровольческий корпус, действующий в составе Южной группировки войск.

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