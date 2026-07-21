Спасатели вывели заблудившегося пенсионера из леса в Волоколамском округе

В понедельник, 20 июля, работники 203‑й и 336‑й пожарно‑спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» нашли пенсионера, который заблудился в лесу недалеко от деревни Воротово Волоколамского муниципального округа.
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