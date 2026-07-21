360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 314 подписчиков

Спасатели вывели заблудившегося пенсионера из леса в Волоколамском округе

Спасатели вывели заблудившегося пенсионера из леса в Волоколамском округе

В понедельник, 20 июля, работники 203‑й и 336‑й пожарно‑спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» нашли пенсионера, который заблудился в лесу недалеко от деревни Воротово Волоколамского муниципального округа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии