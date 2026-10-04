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Орловские новости

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Три сотрудницы покинули КСП Орла вслед за своим руководителем

Три сотрудницы покинули КСП Орла вслед за своим руководителем

Вместе с Татьяной Успенской из контрольно-счетной палаты Орла ушли три сотрудницы: замглавы, начальник контрольно-ревизионного отдела и начальник экспертно-аналитического отдела.

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