Владелец «Вашингтона» Леонсис: Овечкин — один из величайших игроков всех времён в хоккее

Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис прокомментировал решение форварда «Вашингтона» Александра Овечкина завершить карьеру в НХЛ после текущего сезона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- GS Диетолог Плотнико...
- ОЖ Дмитриев заявил, ...
- Путин: внешние си...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым