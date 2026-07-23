Financial Times: США получили более $13 млрд от продажи венесуэльской нефти

США получили более $13 млрд от продажи венесуэльской нефти, сообщает Financial Times. После вторжения США в Венесуэлу Штаты установили контроль над экспортом нефти страны, смягчили санкционный режим и передали управление исполнительной властью вице-президенту Дельси Родригес.
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