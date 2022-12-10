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Дешам о 2:1 с Англией: «Большой матч против сильной команды, и Франция снова себя проявила»

Дешам о 2:1 с Англией: «Большой матч против сильной команды, и Франция снова себя проявила»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги матча с Англией (2:1). «Это потрясающе. Это был большой матч, мы встречались с очень сильной английской командой.

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