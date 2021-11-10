Закон и Порядок

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Херсонес и раскопанные «античные» двутавровые балки перекрытия

Херсонес и раскопанные «античные» двутавровые балки перекрытия

Есть в интернете старые фото с раскопок Херсонес и раскопанные «античные» двутавровые балки перекрытияа конца 19 века которые проводил археолог Косцюшко-Валюжинич, и его бригада в 1899 году раскопала замечательные античные ворота! Ну как вам замечательные "античные" двутавровые балки перекрытия? А ведь Херсонес и раскопанные «античные» двутавровые балки перекрытия ведёт свою историю с далёких 400-х годов до нашей эры! Можно предположить конечно, что ранее, во времена аргонавтов, роль двутавровых балок выполнял деревянный брус, но, глядя на строение сверху, вернее на то что от него осталось и на ширину пролёта, эта версия отпадает так же быстро как желание слушать Киркорова с похмелья! Нет, этот двутавр был там изначально и других вариантов нет!! Там же, в те же годы, была откопана и замечательная римская дорога.

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