Профессор Анча Баранова: Люди могут попадать в больницу после прививки от коронавируса. Но вакцина тут ни при чем!

Можно ли рожать детей в период пандемии, не опасаясь, что коронавирус повлияет на их умственное или физическое развитие? Правда ли, что после вакцинации люди косяками попадают в больницу с обострением хронических заболеваний? Какая вакцина больше подходит пожилым? Эти и другие вопросы наши читатели прислали в эфир программ "Война и мир" на Радио "Комсомольская правда" (97,2 FM), куда в качестве гостя мы пригласили доктора биологических наук, профессора Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анчу Баранову.