Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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    Пусть поет вне РОССИИ!!!!  Пошла вон.....Можно ухохотаться...
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Можно ухохотаться - ещё одна ставит условия. И это Светлана Лобода

Можно ухохотаться - ещё одна ставит условия. И это Светлана Лобода

Вот смотришь на таких "звёздных" и прям читаешь их мысли. А мысли просты до безобразия и так же до безобразия откровенны.

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Комментарии
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Наталья Гончарова
зазнавшаяся звездулька страшнАя и безголосая. Пора всех, кто тащит этих звездунов на сцену на Колыму отправить и пусть там поют и танцуют на благо родины! как ты стрекоза! пора их удручить злой тоской!!
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6 час.
АА
Анатолий Александрович Фаткуллин
Откуда стыд в ее пустой голове, единственная мозговая извилина минимум метром ниже
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5 час.
Елена Шарапова
Пусть поет вне РОССИИ!!!!  Пошла вон.....
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16 мин.

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