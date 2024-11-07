Можно ухохотаться - ещё одна ставит условия. И это Светлана Лобода

Наталья Гончарова

зазнавшаяся звездулька страшнАя и безголосая. Пора всех, кто тащит этих звездунов на сцену на Колыму отправить и пусть там поют и танцуют на благо родины! как ты стрекоза! пора их удручить злой тоской!!