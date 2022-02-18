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В Ираке договорились о проведении встречи лидеров трехстороннего альянса

В Ираке договорились о проведении встречи лидеров трехстороннего альянса

Шаги трехстороннего альянса по ускорению формирования центрального правительства Ирака обсудили в телефонном разговоре лидер Иракского Курдистана Масуд Барзани и шиитский лидер движения «Ас-Сайирун» Муктада ас-Садр, 17 февраля сообщает Shafaq News.

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