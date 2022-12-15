Компания Xiaomi выпускает много различных смартфонов в разных категориях

Как и ожидалось, Xiaomi недавно анонсировала целую кучу новых устройств. А если говорить о смартфонах, то самым интересным оказался обычный Xiaomi 13, так как, в отличие от версии Pro, он получил совершенно новый дизайн и множество ярких цветов.
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