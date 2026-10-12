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Аргументы и Факты

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Путин ввел безвизовый режим для граждан Вьетнама до октября 2027 года

Путин ввел безвизовый режим для граждан Вьетнама до октября 2027 года

Президент России Владимир Путин установил временный безвизовый режим для граждан Вьетнама. Соответствующий указ опубликован 12 октября.

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