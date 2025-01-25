Водружение флага над зданием районной больницы в южной части Великой Новоселки, где располагался небольшой "котелок" ВСУ, отрезанный от основной части поселка.
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Водружение флага над зданием районной больницы в южной части Великой Новоселки, где располагался небольшой "котелок" ВСУ, отрезанный от основной части поселка.
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