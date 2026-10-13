Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Политический эксперт Александр Артамонов: Если вы не понимаете логику врага, это не значит, что её нет

Политический эксперт Александр Артамонов: Если вы не понимаете логику врага, это не значит, что её нет

Если вы не понимаете логику врага, это не значит, что её нет. Более того, это опасно, потому что вы не знаете, откуда прилетит.

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