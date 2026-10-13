Политический эксперт Александр Артамонов: Если вы не понимаете логику врага, это не значит, что её нет

Если вы не понимаете логику врага, это не значит, что её нет. Более того, это опасно, потому что вы не знаете, откуда прилетит.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Взяли прямо в трусах в своем особняке: чем закончилось дело академика РАН, у которого нашли добра на 42 млрд рублей
- Беспредел со свастикой в километре от Кремля: Толпу уложили лицом в асфальт. Готовится массовый протест?
- «Чей-то протеже — копайте глубже»: задержание 25-летнего покровителя нелегалов из МВД вызвало неудобные вопросы
Свежие комментарии
- МС Депутат ГД Затули...
- МП Депутат ГД Затули...
- МП Депутат ГД Затули...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым