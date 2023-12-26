В Германии на праздники для иллюминации задействуют рекордные 21,8 млрд ламп

В Германии на Рождество и Новый год будут задействованы около 21,8 млрд лампочек на елочных гирляндах, а также в гостиных, на фасадах домов и во дворах, подсчитали в компании Lichtblick и подчеркнули, что это рекордное значение, передает «Интерфакс».