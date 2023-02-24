Жители Лобни растянули 50‑метровый российский триколор в форме буквы V

РИАМО - 24 фев. Жители Лобни развернули российский флаг в форме буквы V. Внутри буквы участники флешмоба, более 100 человек, разместили флаги присоединенных территорий — Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей.