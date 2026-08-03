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Названа стратегия Ирана в давлении на США

Названа стратегия Ирана в давлении на США

Иран рассчитывает усилить давление на США не за счет прямого военного столкновения, а посредством создания постоянных рисков для мировой торговли, судоходства и энергетической инфраструктуры на Ближнем Востоке.

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