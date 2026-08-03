Названа стратегия Ирана в давлении на США

Иран рассчитывает усилить давление на США не за счет прямого военного столкновения, а посредством создания постоянных рисков для мировой торговли, судоходства и энергетической инфраструктуры на Ближнем Востоке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии