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WSJ: финансист из Майами незаметно пытается купить газопровод "Северный поток-2"

WSJ: финансист из Майами незаметно пытается купить газопровод "Северный поток-2"

Американский инвестор Стивен Линч обратился к правительству США с просьбой разрешить ему участвовать в торгах по поврежденному российскому газопроводу "Северный поток — 2", если он будет выставлен на аукцион в рамках швейцарской процедуры банкротства.

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