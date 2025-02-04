Трамп приостановил грантовую помощь от США разным странам и организациям. И, пок...

Трамп приостановил грантовую помощь от США разным странам и организациям. И, пока сотрудники «независимых» СМИ плачут о том, как прожить хотя бы 90 дней без финансирования Госдепа, хочу напомнить, о чём речь.
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