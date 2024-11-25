Трампу объяснили, почему он не договорится с Путиным по Украине без Европы и Британии

Старший научный сотрудник одного из старейших американских частных исследовательских вузов – основанного еще в 19 веке университета Джонса Хопкинса – Питер Померанцев, размышляет на страницах британской газеты The Guardian о контурах возможной сделки Дональда Трампа по Украине.