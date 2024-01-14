Уголовное дело о хищении более 300 млн рублей у РЖД возвращено следствию

Как стало известно “Ъ”, прокуратура не стала утверждать обвинительное заключение по уголовному делу бывшего гендиректора ОАО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) Михаила Акулова и руководителя ООО «Мехпрачечная СвЖД» Андрея Воронина.
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