Секрет высоких зарплат: где в крае можно получать до 126 тысяч рублей?

Согласно статистике Краснодарстата, за первые шесть месяцев 2024 года самые высокие зарплаты получили сотрудники воздушного транспорта — 126 тысяч рублей, представители водного транспорта — 124 тысячи рублей, а также работники финансового и страхового секторов — 125 тысяч рублей.