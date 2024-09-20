Секрет высоких зарплат: где в крае можно получать до 126 тысяч рублей?

Согласно статистике Краснодарстата, за первые шесть месяцев 2024 года самые высокие зарплаты получили сотрудники воздушного транспорта — 126 тысяч рублей, представители водного транспорта — 124 тысячи рублей, а также работники финансового и страхового секторов — 125 тысяч рублей.
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