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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генич о «Спартаке»: «Шамар и Жозе – неликвид, с ними надо расставаться. Нужен форвард как Соболев»

«Будем откровенны и признаем, что Шамар и Жозе на данный момент для «Спартака» неликвид. С ними надо расставаться.

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