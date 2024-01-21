Нюландер забил 200-й гол в НХЛ. Он 5-й игрок с драфта-2014 с таким достижением

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Нападающий «Торонто» сделал дубль в матче против «Ванкувера» (4:6). Теперь на счету 27-летнего Вильяма Нюландера 491 (200+291) очко в 565 играх в регулярных чемпионатах НХЛ.