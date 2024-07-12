Госдепартамент США пытался предотвратить визит Моди в Россию из-за совпадения с саммитом НАТО

Власти Соединенных Штатов пытались предотвратить визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию, чтобы его встреча с президентом России Владимиром Путиным не совпала с началом саммита НАТО в Вашингтоне.
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