NYP: половина избирателей-демократов откажется от Байдена в случае альтернативы

Global Look Press/Keystone Press Agency/Chris Kleponis/POOL 66 процентов демократов выбрали бы в качестве своего кандидата кого-то другого, а не президента США Джо Байдена, если им предоставить конкретные альтернативы.
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