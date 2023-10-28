Вместе с ЦАХАЛ в наземной операции в секторе Газа участвовали 5 тыс. военных США

«Боюсь, продолжат активно не любить Отечество в эфире» Массовое возвращение релокантов в Россию, о котором как о тенденции пишут западные СМИ, чревато конфликтами между ними и ветеранами спецоперации, считает известный писатель, председатель Национальной ассоциации драматургов Юрий Поляков.
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