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Лента новостей Крыма

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Гости крымских санаториев молодеют – министр курортов

Гости крымских санаториев молодеют – министр курортов

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Услугами крымских здравниц стали больше пользоваться люди среднего возраста – от 35 лет и выше.

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