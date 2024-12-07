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Закон, порядок, государство

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В Академии ГПС МЧС России состоялся выпуск слушателей-заочников

В Академии ГПС МЧС России состоялся выпуск слушателей-заочников

Дипломы магистров получили 116 выпускников.В торжественной обстановке документы об образовании вручили выпускникам их числа руководящих кадров и иностранных граждан Академии ГПС МЧС России.

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