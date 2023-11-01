В Астраханской области женщину ждет суд по обвинению в незаконном лишении свободы

В Астраханской области следствие завершило расследование уголовного дела в отношении обвиняемой в совершении преступления против соседки, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на данные регионального СУ СК РФ.
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