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В Астраханской области женщину ждет суд по обвинению в незаконном лишении свободы

В Астраханской области женщину ждет суд по обвинению в незаконном лишении свободы

В Астраханской области следствие завершило расследование уголовного дела в отношении обвиняемой в совершении преступления против соседки, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на данные регионального СУ СК РФ.

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