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Царьград

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Антон Кобяков предсказал переход Европы в мировую периферию

Антон Кобяков предсказал переход Европы в мировую периферию

Советник президента России Антон Кобяков предсказал, что к 2030-м годам Азиатско-Тихоокеанский регион станет мировым экономическим центром, в то время как Европа превратится в периферию.

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