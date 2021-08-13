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Снова на Капитолий: Трамп и его сторонники анонсировали осенние митинги

Снова на Капитолий: Трамп и его сторонники анонсировали осенние митинги

По данным опросов Fox News, 58% американцев опасаются атак со стороны исламских террористов. При этом в списке главных беспокойств жителей США не терроризм, а рост инфляции, повышение цен, рост преступности и политические разногласия внутри страны.

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