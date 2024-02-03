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В России захотели обязать банки звонить с коротких номеров

В России захотели обязать банки звонить с коротких номеров

В России захотели обязать банки звонить своим клиентам только со специальных коротких номеров. Об этом со ссылкой на обращение депутата Госдумы Антона Ткачева к главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной пишет РИА Новости.

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