ВСУ мощно ударили по заводу в Брянской области

ВСУ нанесли удар по посёлку Суземка Брянской области. Загорелся местный завод «Стрела». В результате атаки на промышленном предприятии произошло возгорание, разрушены производственные и административные здания, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
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