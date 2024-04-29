Военный аналитик Михайлов заявил, что 800 БПЛА Vector хватит ВСУ на неделю

Аналитик по военным вопросам Александр Михайлов высказал мнение, что российские системы противовоздушной обороны могут успешно справиться с поставкой 800 разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Vector, которые Украина запросила у Германии, за одну неделю.