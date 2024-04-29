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Военный аналитик Михайлов заявил, что 800 БПЛА Vector хватит ВСУ на неделю

Военный аналитик Михайлов заявил, что 800 БПЛА Vector хватит ВСУ на неделю

Аналитик по военным вопросам Александр Михайлов высказал мнение, что российские системы противовоздушной обороны могут успешно справиться с поставкой 800 разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Vector, которые Украина запросила у Германии, за одну неделю.

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